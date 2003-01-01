1С в облаке

3 способа работы с удаленной «1С»:

1. Web-доступ — вы подключаетесь через окно браузера (просто скопируйте url-адрес из нашего письма и вставьте его в адресную строку окна браузера) и сразу начнется загрузка вашей «1С». Все готово к работе.

2. RDP-доступ («Удаленный рабочий стол») — с помощью ярлыка из нашего письма вы попадете на свой удаленный стол. На удаленном рабочем столе будет находятся ярлык «1С» (достаточно запустить его и приступить к работе). Кроме того вы можете хранить на удаленном рабочем столе необходимые документы и создавать папки.

3. RemoteApp («Удаленное приложение») — запустите ярлык, который мы пришлем вам в письме и ваша «1С» загрузится через приложение в окне, как будто она открылась на вашем рабочем столе.