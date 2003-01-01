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1С в облаке

Доступ к «1С:Предприятие» через Интернет

Работайте с базами данных «1С:Предприятие» через Интернет. С любого устройства. В офисе, в командировке, дома.

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14 дней бесплатно, далее от 550 р./месяц

Рассчитайте стоимость 1С-облака

  • Размещение «1С»

    Аренда сервера (удаленного рабочего стола) без «1С». Вариант для тех у кого уже есть лицензия 1С и требуется ее перенос в облако.

  • Аренда «1С»

    Аренда сервера (удаленного рабочего стола) с «1С». Нужно только подгрузить ваши базы в «1С» и можно работать. Не требуется покупка лицензии «1С».

Программные продукты 1С
Выберите продукты Выбрано продуктов: 1
  • 1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ
    1C: Документооборот
    1C: Управление торговлей
    1C: Комплексная Автоматизация 8
    1C: Управление небольшой фирмой 8
    1C: Зарплата и управление персоналом
    Все конфигурации по запросу
Пользователи

Количество пользователей одновременно работающих в «1С».

:
1
Тип подключения
  • RDP

    Доступ к серверу с «1С: Предприятие» через программу «Удаленный рабочий стол» на вашем устройстве.

    Web

    Доступ к серверу с «1С: Предприятие» через окно веб-браузера на вашем устройстве.

    RemoteApp

    Доступ к серверу с «1С: Предприятие» через приложение 1С.

Состав заказа
Хостинг продуктов «1С» на 1 пользователей
Вид услуги: Аренда «1С»
Аренда продуктов:
1C: Бухгалтерия 8 ПРОФ
Принцип работы: Файловый вариантКлиент-серверный вариант
Тип подключения: RDPWeb RemoteApp
Размер дискового пространства

На каждого пользователя выделяется 3 Гб дискового пространства.

: 3 Гб
Регулярное резервное копирование

Производится автоматическое резервное копирование данных. В случае потери данных их можно будет восстановить из архива.

Базовая поддержка по вопросам функционирования продукта

В базовую поддержку входит: поддержка и консультирование по техническим вопросам по телефону и электронной почте, установка обновлений «1С».

Обновление «1С»

Обновление «1С» производится нашими специалистами совершенно бесплатно (в случае не модифицированной «1С»).

Период оплаты
1 месяц
Возможность подключить

«1С-Отчетность» — это отправка отчетов и прочий электронный документооборот с контролирующими органами непосредственно из программ системы «1С:Предприятие», без переключения в другую программу.
Стоимость: / месяц 750
/ месяц 750
Заказать в один клик

Заполните простую форму заказа в один клик. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и оформит вашу заявку в биллингвой системе.

Преимущества работы с «1С» через Интернет
«1С» через Интернет – это круглосуточный безопасный удаленный доступ к вашей базе «1С» через интернет с любого устройства из любой точки мира
Безопасность
Еженедельное резервное копирование баз «1С»
Сервера расположены в охраняемых дата-центрах
Вся информация шифруется и передается по защищенным каналам
Доступ сотрудников к базе строго распределен и ограничен
Использование криптостойких паролей доступа
Удобство
Возможность подключится к «1С» с любого устройства в один клик
Доступ к «1С» из любой точки мира
Техническая поддержка специалистов в режиме 24/7
Возможность синхронизации «1С» с интернет-магазином
Объединение всех офисов в единую сеть
Бесплатная установка обновлений типовых конфигураций «1С»
Выгода
Не надо покупать лицензии «1С» и ее обновления
Нет необходимости покупать и содержать дорогостоящее оборудование
Обслуживание нашего сервиса IT специалистами входит в стоимость услуги
Экономия на электроэнергии
Платите только за ежемесячную подписку на необходимые вам бизнес-приложения
Бесплатный перенос вашей базы «1С» в облако
Работать с «1С» через Интернет — это удобно!
Внешне вы не заметите никакой разницы в работе с «1С». Все выглядит так, как будто вы работаете с «1С» на своем стационарном компьютере

3 способа работы с удаленной «1С»:

1. Web-доступ — вы подключаетесь через окно браузера (просто скопируйте url-адрес из нашего письма и вставьте его в адресную строку окна браузера) и сразу начнется загрузка вашей «1С». Все готово к работе.


2. RDP-доступ («Удаленный рабочий стол») — с помощью ярлыка из нашего письма вы попадете на свой удаленный стол. На удаленном рабочем столе будет находятся ярлык «1С» (достаточно запустить его и приступить к работе). Кроме того вы можете хранить на удаленном рабочем столе необходимые документы и создавать папки.


3. RemoteApp («Удаленное приложение») — запустите ярлык, который мы пришлем вам в письме и ваша «1С» загрузится через приложение в окне, как будто она открылась на вашем рабочем столе.

Конфигурации:

1С: Бухгалтерия 8 ПРОФ (демо-доступ через веб-браузер);

1С: Управление небольшой фирмой;

1С: Управление торговлей (демо-доступ через веб-браузер);

1С: Зарплата и управление персоналом;

1С: Комплексная Автоматизация 8;

1С: Документооборот.

Полный список конфигураций доступен по запросу. Также мы размещаем нетиповые конфигурации «1С».

Заказать демо-доступ
Как работает «1С» в облаке?
Схема работы «1С» в облаке предельно проста. Чтобы пользоваться всеми возможностями «1С» вам требуется только подключится к интернету
Стоимость услуги «1С» через Интернет
Стоимость услуги «1С» через Интернет зависит от нескольких факторов, а именно:
Количества пользователей

Это пользователи, которые смогут работать в базе 1С одновременно. Обычно это бухгалтер, руководитель компании и менеджеры по продажам.

Стоимость одного пользователя от 550 р./месяц.

Типов подключения

Наши клиенты могут подключаться через RPD, Web или RemoteApp. При выборе нескольких способов подключения - скидка 30%.

Пользуйтесь услугой аренды или размещения «1С» в облаке 14 дней бесплатно!

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