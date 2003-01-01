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Работайте с базами данных «1С:Предприятие» через Интернет. С любого устройства. В офисе, в командировке, дома.
Аренда сервера (удаленного рабочего стола) без «1С». Вариант для тех у кого уже есть лицензия 1С и требуется ее перенос в облако.
Аренда сервера (удаленного рабочего стола) с «1С». Нужно только подгрузить ваши базы в «1С» и можно работать. Не требуется покупка лицензии «1С».
Количество пользователей одновременно работающих в «1С».
На каждого пользователя выделяется 3 Гб дискового пространства.
Заполните простую форму заказа в один клик. Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время и оформит вашу заявку в биллингвой системе.
1. Web-доступ — вы подключаетесь через окно браузера (просто скопируйте url-адрес из нашего письма и вставьте его в адресную строку окна браузера) и сразу начнется загрузка вашей «1С». Все готово к работе.
2. RDP-доступ («Удаленный рабочий стол») — с помощью ярлыка из нашего письма вы попадете на свой удаленный стол. На удаленном рабочем столе будет находятся ярлык «1С» (достаточно запустить его и приступить к работе). Кроме того вы можете хранить на удаленном рабочем столе необходимые документы и создавать папки.
3. RemoteApp («Удаленное приложение») — запустите ярлык, который мы пришлем вам в письме и ваша «1С» загрузится через приложение в окне, как будто она открылась на вашем рабочем столе.
1С: Управление небольшой фирмой;
1С: Зарплата и управление персоналом;
1С: Комплексная Автоматизация 8;
1С: Документооборот.
Это пользователи, которые смогут работать в базе 1С одновременно. Обычно это бухгалтер, руководитель компании и менеджеры по продажам.
Стоимость одного пользователя от 550 р./месяц.
Наши клиенты могут подключаться через RPD, Web или RemoteApp. При выборе нескольких способов подключения - скидка 30%.
Пользуйтесь услугой аренды или размещения «1С» в облаке 14 дней бесплатно!
Мы обращались в несколько компаний, которые предоставляют услугу облачного сервиса, но остановились на Хост Икс. Работаем с Хост Икс уже 8 лет без нареканий.
Давно сотрудничаем с Хост Икс по нескольким направлениям. Хочу отметить гибкость тарифов и оперативную обратную связь с сотрудниками.
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